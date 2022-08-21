Окупанти захопили околиці Благодатного. Експерт оцінив ситуацію на Миколаївському напрямку

Що це означає для українських сил

"Там бої тривають. Вони (окупанти - ред.) намагаються остаточно закріпитися на південній околиці села. Але казати, що там погіршення ситуації на сьогодні не варто. Так, вони мають частковий успіх, але вони іноді мають його і на інших напрямках, бачимо особливо це на Донецькому", - пояснює Жданов.

Військовий експерт зазначає, що це погано, але не критично для нас.

"Тому якщо зможуть (українські війська - ред.) відбити росіян з цього села, то зроблять це, а якщо ні - значить бої будуть тривати. Тобто, ця ситуація наразі не дає противнику переваги", - підкреслює Жданов.

За його словами, на цьому напрямку ситуація більш-менш контрольована.

"Так, (окупанти - ред.) мають частковий успіх, єдине, що ми не можемо сказати з яких саме причин їм вдалося просунутися в перед. Можливо, ситуація вирівняється до кінця доби й завтра ми почуємо вже зворотну ситуацію, а можливо ще триватиме так, як є", - додає Жданов.

Заява Генштабу

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне. Повідомлялося, що бойові дії тривають.