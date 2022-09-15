Оккупанты захватили локомотивное депо в Мелитополе: стали известны цели

Оккупанты захватили локомотивное депо в Мелитополе Запорожской области. Российские захватчики решили готовиться к зиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь.
"Отчитались о восстановлении железнодорожного сообщения и утеплении депо. Если говорить понятным языком, оккупанты взялись за утепление захваченного депо", - говорится в сообщении.
При этом в своих пабликах оккупанты уже успели сообщить., что "на данном этапе в ремонтном депо идет подготовка к зиме". При этом они не забыли упомянуть про то, что якобы сотрудники снова обеспечены работой, а поезда ездят.
При этом, по словам местных жителей, с ремонтными, да и вообще любыми работами в депо очень сложно - нанятые захватчиками рабочие чинить поезда не умеют от слова совсем.
"Ни нужных специалистов, ни оборудования в Мелитополе просто нет. Продолжают работать на железной дороге лишь грузоперевозки, - добавляют в Telegram-канале. - А это значит, что вся работа оккупантов по восстановлению ЖД сообщения направлена лишь на перевозку в Мелитополь оружия под видом гуманитарных грузов".
Как сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.
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