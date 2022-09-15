Оккупанты захватили локомотивное депо в Мелитополе: стали известны цели

"Отчитались о восстановлении железнодорожного сообщения и утеплении депо. Если говорить понятным языком, оккупанты взялись за утепление захваченного депо", - говорится в сообщении.

При этом в своих пабликах оккупанты уже успели сообщить., что "на данном этапе в ремонтном депо идет подготовка к зиме". При этом они не забыли упомянуть про то, что якобы сотрудники снова обеспечены работой, а поезда ездят.

При этом, по словам местных жителей, с ремонтными, да и вообще любыми работами в депо очень сложно - нанятые захватчиками рабочие чинить поезда не умеют от слова совсем.

"Ни нужных специалистов, ни оборудования в Мелитополе просто нет. Продолжают работать на железной дороге лишь грузоперевозки, - добавляют в Telegram-канале. - А это значит, что вся работа оккупантов по восстановлению ЖД сообщения направлена лишь на перевозку в Мелитополь оружия под видом гуманитарных грузов".