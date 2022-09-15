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Окупанти захопили локомотивне депо у Мелітополі: стали відомі цілі

Фото: у Мелітополі окупанти захопили локомотивне депо (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти захопили локомотивне депо у Мелітополі Запорізької області. Російські загарбники вирішили готуватись до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА-Мелитополь.

"Звітували про відновлення залізничного сполучення та утеплення депо. Якщо говорити зрозумілою мовою, окупанти взялися за утеплення захопленого депо", - йдеться у повідомленні.

При цьому у своїх пабліках окупанти вже встигли повідомити, що "на даному етапі в ремонтному депо йде підготовка до зими". При цьому вони не забули згадати, що нібито співробітники знову забезпечені роботою, а потяги їздять.

При цьому, за словами місцевих жителів, з ремонтними та й взагалі будь-якими роботами в депо дуже складно - найняті загарбниками робітники лагодити потяги не вміють від слова зовсім.

"Ні потрібних фахівців, ні обладнання у Мелітополі просто немає. Продовжують працювати на залізниці лише вантажоперевезення, - додають у Telegram-каналі. - А це означає, що вся робота окупантів з відновлення залізничного сполучення спрямована лише на перевезення до Мелітополя зброї під виглядом гуманітарних вантажів".

Як повідомлялося, окупанти тікають із Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

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Мелітополь