Окупанти захопили в Херсоні станції телекомпанії: кабельне та інтернет може зникнути
Російські військові захопили станції телекомпанії "Норма-4" в окупованому Херсоні. Провайдер може повністю припинити свою роботу в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у Facebook.
"Захоплені станції телекомпанії "Норма-4" на Таврійському та Шуменському районах. Йдуть спроби перехоплення контролю над мережею кабельного телебачення та інтернету. Можливе повне припинення роботи, просимо вибачення у наших абонентів", - йдеться в повідомленні.
Провайдер також попередив користувачів, що у зв'язку з обставинами, оплату за інтернет проводити не треба.
"Через технічні обставини кошти на рахунок надійти не зможуть. Чекайте подальших повідомлень", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон".
Додамо, як пояснювали в Держспецзв'язку, саме російські війська мають повний доступ і контроль над необхідним обладнанням для мобільного зв'язку та інтернету.
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