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Окупанти захопили в Херсоні станції телекомпанії: кабельне та інтернет може зникнути

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Херсон, Субота 13 серпня 2022 14:54
Окупанти захопили в Херсоні станції телекомпанії: кабельне та інтернет може зникнути Фото: окупанти захопили в Херсоні станції телекомпанії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові захопили станції телекомпанії "Норма-4" в окупованому Херсоні. Провайдер може повністю припинити свою роботу в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у Facebook.

"Захоплені станції телекомпанії "Норма-4" на Таврійському та Шуменському районах. Йдуть спроби перехоплення контролю над мережею кабельного телебачення та інтернету. Можливе повне припинення роботи, просимо вибачення у наших абонентів", - йдеться в повідомленні.

Провайдер також попередив користувачів, що у зв'язку з обставинами, оплату за інтернет проводити не треба.

"Через технічні обставини кошти на рахунок надійти не зможуть. Чекайте подальших повідомлень", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон".

Додамо, як пояснювали в Держспецзв'язку, саме російські війська мають повний доступ і контроль над необхідним обладнанням для мобільного зв'язку та інтернету.

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Херсон Інтернет
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