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Оккупанты на захваченных территориях создают гуманитарный кризис, - Генштаб

Фото: на оккупированных территориях российские военные создают гуманитарный кризис (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты искусственно создают на захваченных территориях гуманитарный кризис. В населенных пунктах не хватает лекарств и продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен. Кроме того, на оккупированных территориях не работают банки.

Напомним, на осажденной "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У заблокированных на заводе людей заканчиваются медикаменты, вода и продукты.

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