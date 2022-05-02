Оккупанты на захваченных территориях создают гуманитарный кризис, - Генштаб

Российские оккупанты искусственно создают на захваченных территориях гуманитарный кризис. В населенных пунктах не хватает лекарств и продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен. Кроме того, на оккупированных территориях не работают банки.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы", - говорится в сообщении.

Напомним, на осажденной "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У заблокированных на заводе людей заканчиваются медикаменты, вода и продукты.

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