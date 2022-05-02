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Окупанти на захоплених територіях створюють гуманітарну кризу, - Генштаб

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 19:29
Окупанти на захоплених територіях створюють гуманітарну кризу, - Генштаб Фото: на окупованих територіях російські військові створюють гуманітарну кризу (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти штучно створюють на захоплених територіях гуманітарну кризу. У населених пунктах не вистачає ліків і продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в захоплених населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений. Крім того, на окупованих територіях не працюють банки.

Нагадавши, на обложеній "Азовсталі" в Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. У заблокованих на заводі людей закінчуються медикаменти, вода і продукти.

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