Оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск, - Верещук

Российские оккупанты в очередной раз нарушают работу гуманитарных коридоров. В этот же раз задержали эвакуационную колонну автобусов, которые были на пути в Бердянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара содержатся оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", - пишет Верещук.

В то же время, как отметила Верещук, в течение суток удалось эвакуировать 2 824 человека: