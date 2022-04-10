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Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська, - Верещук

Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкотре порушують роботу гуманітарних коридорів. Цього ж разу затримали евакуаційну колону автобусів, які були на шляху до Бердянська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей", - пише Верещук.

Водночас, як відзначила Верещук, протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини:

  • з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622;
  • з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної - 202 людини.

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