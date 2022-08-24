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Оккупанты задержали двух сотрудников ЗАЭС: в чем их "обвинили"

Фото: двух сотрудников ЗАЭС задержали оккупанты 24 августа (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Российские оккупанты обвинили их в сотрудничестве с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины", - уточняет агентство.

По данным издания, сотрудники ЗАЭС якобы передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

Как сообщалось, российские оккупанты стягивают свою технику и военных на территорию Запорожской АЭС. В настоящее время станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Напомним, что по данным представителя западной разведки обстрелы не угрожают Запорожской АЭС, но существует другая угроза.

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Запорожская АЭС