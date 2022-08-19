Обстрелы не угрожают Запорожской АЭС, но есть другая проблема, - западная разведка

Обстрелы не угрожают Запорожской АЭС, но существует другая угроза - отключение ее от энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя западной разведки, котрого цитирует журналист ITN Эмма Барроуз в Twitter .

"Проблема, которая нас беспокоит (на Запорожской АЭС, - ред.), - это водяное охлаждение ядерных реакторов. Если энергоснабжение сети нарушено, это подталкивает их к резервным генераторам. Если они потерпят неудачу… мы окажемся в более серьезной ситуации", - говорит он, отмечая, что инфраструктура ЗАЭС устроена так, что "справится с летящим в нее гражданским авиалайнером".

Напомним, что в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

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