Окупанти затримали двох співробітників ЗАЕС: у чому їх "звинуватили"

Росгвардія затримала двох працівників ЗАЕС. Російські окупанти звинуватили їх у співпраці із ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними видання, співробітники ЗАЕС нібито передавали ЗСУ дані про місцезнаходження особового складу та техніки на території станції.

"Росгвардія затримала двох співробітників Запорізької АЕС, які співпрацювали зі Збройними силами України", - уточнює агентство.

Як повідомлялось, російські окупанти стягують свою техніку та військових на територію Запорізької АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Нагадаємо, що за даними представника західної розвідки, обстріли не загрожують Запорізькій АЕС, але існує інша загроза.

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