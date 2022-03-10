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Оккупанты заблокировали Малую Рогань под Харьковом и не пускают туда гуманитарную помощь

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Харьковская область, Четверг 10 марта 2022 15:44
Оккупанты заблокировали Малую Рогань под Харьковом и не пускают туда гуманитарную помощь Фото: Село в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупационные войска заблокировали село Малая Рогань, что на юго-востоке от Харькова. Сейчас оставшиеся там люди находятся без коммуникаций, а гуманитарный груз враг не пускает.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на народного депутата Дмитрия Микишу.

По данным народного депутата от этого округа (181-го), в селе нет газа, света и связи.

"Оккупанты заблокировали населенный пункт и не позволяют въехать с гуманитарной помощью. "Ситуация сверхтяжелая", - рассказал Микиша.

Оккупанты заблокировали Малую Рогань под Харьковом и не пускают туда гуманитарную помощь

Когда именно оккупировали село, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Мариуполь полностью заблокирован для эвакуации людей и гуманитарного груза.

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