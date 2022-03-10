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Окупанти заблокували Малу Рогань під Харковом і не пускають туди гуманітарну допомогу

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Харківська область, Четвер 10 березня 2022 15:44
Окупанти заблокували Малу Рогань під Харковом і не пускають туди гуманітарну допомогу Фото: Село в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупаційні війська заблокували село Мала Рогань, що на південному сході від Харкова. Наразі люди, що залишилися там знаходяться без комунікацій, а гуманітарний вантаж ворог не пускає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Дмитра Микишу.

За даними народного депутата від цього округу (181-го), у селі немає газу, світла та зв'язку.

"Окупанти заблокували населений пункт і не дозволяють в’їхати з гуманітарною допомогою. "Ситуація надважка", - розповів Микиша.

Окупанти заблокували Малу Рогань під Харковом і не пускають туди гуманітарну допомогу

Коли саме окупували село, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь повністю заблокований для евакуації людей і гуманітарного вантажу.

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