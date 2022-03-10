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Мариуполь полностью заблокирован для эвакуации людей и гуманитарного груза, - Верещук

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Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 14:29
Мариуполь полностью заблокирован для эвакуации людей и гуманитарного груза, - Верещук Фото: Обстреляна ранее здание в Мариуполе (t.me/polkazov)
Автор: Светлана Мащенко

Мариуполь остается полностью заблокированным, как для доставки гуманитарной помощи, так и для эвакуации людей. 10 марта гуманитарный груз снова вернулся в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой слова вицепремьер-министра Ирины Верещук, сказанные во время телемарафона.

"Есть надежда, что сегодня будет несколько лучше, однако Мариуполь остается полностью заблокирован и для эвакуации людей, и для гуманитарного груза. Там сейчас идут бои между Орехово и Пологи, наш гуманитарный груз вновь вернулся в Запорожье, это уже четвертый день, когда мы не можем довезти воду, необходимые лекарства, и продукты", - сказала она.

Напомним, что Мариуполь остается заблокированным. Утром 10 марта город снова обстреливают.

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