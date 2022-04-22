Оккупанты взяли в заложники главу громады из гумколонны, чтобы обменять на пленных солдат

Российские оккупанты нарушили договоренности с Украиной и захватили в заложники в Херсонской области главу громады, который руководил гуманитарным конвоем, чтобы затем обменять на военнопленных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук .

Чиновник отметила, что войска РФ в четверг не прекращали обстрелы, поэтому ожидаемые гуманитарные коридоры из 3 населенных пунктов Херсонской области не заработали.

"Также сегодня оккупанты сделали то, что указывает на хаос и беспорядок в их так называемых "вооруженных силах". Несмотря на указания своего начальства, один "полевой командир" захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, главу Нововоронцовской ОТГ с целью обмена его на пленных военных россиян", - рассказала Верещук.

Вице-премьер подчеркивает, что за такую ошибку будет отвечать не только этот похититель, но и те, кто допускает захват украинских гражданских с целью обмена на военнопленных оккупантов.

"Возможно, это животное не понимает, что захватить гражданского и требовать обмена на военных - так не работает. Но ведь его руководители должны это понимать и отдавать себе отчет, что за такие вещи они все потом не смогут никуда спрятаться, даже в россии. Призываю руководителей этого животного обеспечить, чтобы Марчука отпустили как можно скорее", - пишет министр.