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Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

Фото: глава Чернобаевки (facebook_Игорь_Дудар)
Автор: Валерия Полищук

Главу администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя взяли в плен. На данный момент никаких подробностей больше не известно.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дом".

По ее словам, об этом стало известно только вчера.

В то же время российские СМИ распространяют информацию, что Дударь якобы сбежал на подконтрольную Украине территорию.

Также росСМИ заявляют, что в поселке поднят российский флаг.

Война России против Украины длится шестьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ирина ВерещукЧернобаевкаВойна России против Украины