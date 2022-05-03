Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

Главу администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя взяли в плен. На данный момент никаких подробностей больше не известно.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дом".
По ее словам, об этом стало известно только вчера.
В то же время российские СМИ распространяют информацию, что Дударь якобы сбежал на подконтрольную Украине территорию.
Также росСМИ заявляют, что в поселке поднят российский флаг.
Война России против Украины длится шестьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.