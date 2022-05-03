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Окупанти взяли в полон главу Чорнобаївки

Фото: голова Чорнобаївки (facebook_ігорь_дудар)
Автор: Валерія Поліщук

Голову адміністрації селища Чорнобаївка Ігоря Дударя взяли в полон. На даний момент ніяких подробиць більше не відомо.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Будинок".

За її словами, про це стало відомо тільки вчора.

У той же час російські ЗМІ поширюють інформацію, що Дудар нібито втік на підконтрольну Україні територію.

Також росЗМІ заявляють, що в селищі піднято російський прапор.

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