Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои в городе продолжаются

Российские оккупационные войска взяли под контроль Кременную (Луганская область). Бои в городе продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По словам Гайдая, эвакуация из города невозможна. Однако из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного продолжают вывозить людей.

Напомним, сегодня утром российские военные зашли в Кременную. В городе начались уличные бои.

Позже стало известно, что оккупанты расстреляли гражданское авто в Кременной. Погибли четыре человека, еще один ранен.

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