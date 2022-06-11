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Оккупанты вывезли в Первомайск жителей Попасной и ограбили их дома, - глава ВА

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Попасная, Суббота 11 июня 2022 10:06
Оккупанты вывезли в Первомайск жителей Попасной и ограбили их дома, - глава ВА Фото: оккупанты ограбили дома в Попасной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты принудительно вывезли в Первомайск жителей недавно захваченной Попасной (Луганская область). После этого они ограбили дома местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николая Ханатова в эфире телемарафона.

Отмечается, что оккупанты захватили Попасную 8 мая. На тот момент в городе оставалось около 1,5 тысячи человек.

Оккупанты принудительно вывезли жителей в Первомайск. Людям пришлось самостоятельно преодолеть около семи километров пешком, чтобы вернуться домой. Во время так называемой "зачистки" российские военные ограбили дома в Попасной.

Похожая ситуация произошла и в Камышевахе, где в храме прятались 60 человек. Захватчики обещали им привезти продукты, однако на следующий день также депортировали.

Кроме того, по словам Ханатова, оккупанты до сих пор не забрали тел убитых российских солдат, они лежат на улицах Попасной.

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в результате обстрелов повредили все промышленные объекты в Рубежном и Попасной.

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