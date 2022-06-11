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Окупанти вивезли до Первомайська жителів Попасної та пограбували їх будинки, - глава ВА

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Попасна, Субота 11 червня 2022 10:06
Окупанти вивезли до Первомайська жителів Попасної та пограбували їх будинки, - глава ВА Фото: окупанти пограбували будинки в Попасній (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти примусово вивезли до Первомайська жителів недавно захопленої Попасної (Луганська область). Після цього вони пограбували будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Миколу Ханатова в ефірі телемарафону.

Зазначається, що окупанти захопили Попасну 8 травня. На той момент у місті залишалося близько 1,5 тисячі людей.

Окупанти примусово вивезли жителів у Первомайськ. Людям довелося самостійно подолати близько семи кілометрів пішки, щоб повернутися додому. Під час так званої "зачистки" російські військові пограбували будинки у Попасній.

Схожа ситуація сталася і в Комишувасі, де у храмі ховалися 60 осіб. Загарбники обіцяли їм привезти харчі, проте наступного дня також депортували.

Крім того, за словами Ханатова, окупанти досі не забрали тіл вбитих російських солдатів, вони лежать на вулицях Попасної.

Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що окупанти внаслідок обстрілів пошкодили всі промислові об'єкти у Рубіжному і Попасній.

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