Оккупаты в Мариуполе планируют фильтрацию 100% оставшихся в городе мужчин, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе намерены окончательно закрыть город на въезд и выезд и запретить передвигаться по районам. Враг готовит фильтрацию 100% мужчин, оставшихся в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях и пунктах сто процентов мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В целом можно говорить о том, что от 5 до 10 процентов не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба на данный момент не известна, работаем", - написал Андрющенко.

По его словам, по городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/ выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю.

"В это время будет проведена фильтрация 100 процентов мужчин, оставшихся в городе. Для того они будут перемещены в Новоазовск. По информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть из-за принуждения отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать. Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе планируют провести "зачистку" от руин и тел погибших. Они намерены провести парад 9 мая в случае успеха в так называемой "спецоперации".

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