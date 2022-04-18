Окупанти вивезли з Маріуполя до РФ 5 тисяч дітей, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про насильницьке вивезення російськими окупантами з Маріуполя кількох десятків тисяч жителів. Серед них були відправлені на територію РФ близько 5 тисяч дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телекомпанії CNN.
Як зазначив президент, ситуація в заблокованому військами РФ Маріуполі дуже важка, і з кожним днем простіше вона не стає. Так, зараз невідомо, скільки жителів загинули в місті, що піддається постійним ворожим атакам. Українська сторона змогла провести певну евакуацію, але значна кількість маріупольців були насильно вивезені загарбниками.
"Сотні тисяч вивезені завдяки нам. Кілька десятків тисяч були примусово вивезені в бік Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Він додав, що зараз доля цих громадян невідома.
"І серед них кілька тисяч дітей. Ми про це знаємо. Але що з ними сталося, як здоров'я, де вони - поки що 100%-ї інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовані з цього регіону в російську сторону", - розповів президент.
Так, окупанти просто не дозволили їм пройти на підконтрольну Україні територію.
"Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми повинні перевіряти..." - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше в поліції розповіли, що на "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться багато цивільних.
Також у мерії Маріуполя повідомили, що окупанти мають намір закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, а також заборонити пересуватися між районами, щоб провести фільтрацію чоловіків.
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