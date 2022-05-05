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Оккупанты вывели частичку войск на восстановление из-за значительных потерь, - Генштаб

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Четверг 05 мая 2022 18:50
Оккупанты вывели частичку войск на восстановление из-за значительных потерь, - Генштаб Фото: оккупанты вывели частичку войск на восстановление из-за значительных потерь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные несут значительные потери на востоке Украины. Отводят свои подразделения для восстановления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно - десантной дивизии Вооруженных сил Российской Федерации", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе. Однако безуспешно.

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Российская Федерация Украина Генштаб ВСУ
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