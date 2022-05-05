Окупанти вивели частинку військ на відновлення через значні втрати, - Генштаб

Російські військові зазнають значних втрат на Сході України. Відводять свої підрозділи для відновлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ під Ізюмом і на Донбасі. Однак безуспішно.

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