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Окупанти вивели частинку військ на відновлення через значні втрати, - Генштаб

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Четвер 05 травня 2022 18:50
Окупанти вивели частинку військ на відновлення через значні втрати, - Генштаб Фото: Окупанти вивели частинку військ на відновлення через значні втрати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зазнають значних втрат на Сході України. Відводять свої підрозділи для відновлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ під Ізюмом і на Донбасі. Однак безуспішно.

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