Оккупанты выпустили по Украине шесть ракет из Каспийского моря, часть сбили

Российские войска выпустили по территории Украины шесть ракет, четыре из которых были сбиты силами ПВО. Ракеты запускали из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Еще две ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.

Около 16:30 четыре ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли удар по селу в Чигиринской общине Черкасской области. В результате обстрела была уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб поголовью скота.

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