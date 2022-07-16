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Окупанти випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря, частину збили

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Субота 16 липня 2022 18:52
Окупанти випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря, частину збили Фото: окупанти випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря, частину збили (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська випустили по території України шість ракет, чотири з яких були збиті силами ППО. Ракети запускали з району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)", - сказано в повідомленні.

Близько 16:30 чотири ракети знищили підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство в Черкаській області.

Як повідомлялося раніше, росіяни завдали удару по селу в Чигиринській громаді Черкаської області. Внаслідок обстрілу була знищена сільгосптехніка і завдано шкоди поголів'ю худоби.

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