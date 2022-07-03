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Окупанти випустили по Сумській області 230 снарядів: пошкоджено інтернат, є поранені

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Київ, Неділя 03 липня 2022 23:30
Окупанти випустили по Сумській області 230 снарядів: пошкоджено інтернат, є поранені Фото: окупанти випустили по Сумській області 230 снарядів (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Протягом дня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Вранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.

Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустила три ракети по Краматорську. Одна з них зруйнувала Готельно-житловий комплекс, дві інші - частину дороги в житловому районі.

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