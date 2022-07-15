Оккупанты выпустили ракеты по Харькову, в городе звучит воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" , местные Telegram-каналы.

Как сообщается, в городе прогремели три взрыва.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы сообщают о запуске ракет со стороны Белгорода.

Напомним, что Харьков является одной из самых горячих точек в Украине. Оккупанты ежедневно обстреливают город.

В частности, в результате ракетной атаки 13 июля в Харькове разрушено депо метрополитена и частные дома.

Ранее вечером сообщалось о взрывах в Херсоне и Николаеве.

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