ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты выпустили ракеты по Харькову, в городе звучит воздушная тревога

Новина українською →
Харьков, Пятница 15 июля 2022 03:13
Оккупанты выпустили ракеты по Харькову, в городе звучит воздушная тревога Фото: оккупанты выпустили ракеты по Харькову, в городе звучит воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью выпустили ракеты по Харькову, сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне", местные Telegram-каналы.

Как сообщается, в городе прогремели три взрыва.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы сообщают о запуске ракет со стороны Белгорода.

Напомним, что Харьков является одной из самых горячих точек в Украине. Оккупанты ежедневно обстреливают город.

В частности, в результате ракетной атаки 13 июля в Харькове разрушено депо метрополитена и частные дома.

Ранее вечером сообщалось о взрывах в Херсоне и Николаеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ