Окупанти випустили ракети по Харкову, в місті звучить повітряна тривога
Фото: окупанти випустили ракети по Харкову, в місті звучить повітряна тривога (Getty Images)
Російські війська вночі випустили ракети по Харкову, спрацював сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", місцеві Telegram-канали.
Як повідомляється, в місті прогриміли три вибухи.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з боку Бєлгорода.
Нагадаємо, що Харків є однією з найгарячіших точок в Україні. Окупанти щодня обстрілюють місто.
Зокрема, в результаті ракетної атаки 13 липня у Харкові зруйновано депо метрополітену і приватні будинки.
Раніше ввечері повідомлялося про вибухи у Херсоні та Миколаєві.
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