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Оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет: один человек пострадал, есть разрушения

Фото: Оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву. В результате один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, около 03:05 войска РФ выпустили по городу семь ракет С-300.

По предварительной информации, попадание ракеты произошло в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

"Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем", - заявил Ким, добавив, что подробная информация уточняется.

Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.

Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

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