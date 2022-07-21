Оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет: один человек пострадал, есть разрушения

В ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву. В результате один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем", - заявил Ким, добавив, что подробная информация уточняется.

По предварительной информации, попадание ракеты произошло в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

По его словам, около 03:05 войска РФ выпустили по городу семь ракет С-300.

Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.

Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.