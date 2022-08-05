Оккупанты выпустили 40 ракет по Никополю: в ОВА рассказали о последствиях

В Никополе в результате обстрелов повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей.

Также на Мировскую общину враг направил ракету Х-59. Там в результате прилета есть разрушения жилья и выведен из строя газовод.

Криворожский район российские войска обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.

Предварительно, в результате ударов по Днепропетровской области жертв среди мирного населения нет.