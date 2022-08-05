Оккупанты выпустили 40 ракет по Никополю: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 5 августа российские войска обстреляли Никополь из "Градов", выпустив по городу 40 реактивных снарядов. Под обстрел также попал Криворожский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В Никополе в результате обстрелов повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей.
Также на Мировскую общину враг направил ракету Х-59. Там в результате прилета есть разрушения жилья и выведен из строя газовод.
Криворожский район российские войска обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.
Предварительно, в результате ударов по Днепропетровской области жертв среди мирного населения нет.
Напомним, утром 5 августа в одном из районов Николаева звучали громкие взрывы во время воздушной тревоги. Также обстрелу подвергся областной центр.
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