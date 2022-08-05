Окупанти випустили 40 ракет по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки

У Нікополі в результаті обстрілів пошкоджено до 10 приватних будинків і господарських будівель. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищено автобус і кілька автомобілів.

Також на Мировську громаду ворог направив ракету Х-59. Там в результаті прильоту є руйнування житла і виведений з ладу газовод.

Криворізький район російські війська обстріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карповська та Зеленодольська громади.

Попередньо, в результаті ударів по Дніпропетровській області жертв серед мирного населення немає.