В Николаеве звучат мощные взрывы, - мэр города
Фото: в Николаеве звучат мощные взрывы (Getty Images)
В одном из районов Николаева утром 5 августа звучали громкие взрывы во время воздушной тревоги. Также областной центр подвергся обстрелу ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Администрация города просит по возможности жителей оставаться дома и держаться подальше от окон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.