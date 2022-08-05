В Николаеве звучат мощные взрывы, - мэр города

В одном из районов Николаева утром 5 августа звучали громкие взрывы во время воздушной тревоги. Также областной центр подвергся обстрелу ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Администрация города просит по возможности жителей оставаться дома и держаться подальше от окон.