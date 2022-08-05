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В Николаеве звучат мощные взрывы, - мэр города

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Николаев, Пятница 05 августа 2022 07:10
В Николаеве звучат мощные взрывы, - мэр города Фото: в Николаеве звучат мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В одном из районов Николаева утром 5 августа звучали громкие взрывы во время воздушной тревоги. Также областной центр подвергся обстрелу ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Администрация города просит по возможности жителей оставаться дома и держаться подальше от окон.

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