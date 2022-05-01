Оккупанты выгоняют пациентов из больниц и заставляют лечить только "своих", - разведка

Российские войска на временно оккупированных территориях Украины уничтожают медицинскую инфраструктуру. Они выгоняют больных и свозят в больницы своих раненых, заставляя медперсонал лечить только их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Граждане, остающиеся на оккупированных территориях практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются заведения, не хватает врачей, запрещена доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий", - говорится в сообщении.

Так, из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года, а именно: аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, в областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу.

"Помещения, которые использовались для лечения от инфекционных болезней, заполняют ранеными русскими. Медицинский персонал заставляют работать на оккупантов. При этом, все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Тех, кто не прошел, принудительно отправляют на передовую", - рассказывают в разведке.

Вместе с тем, в помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

"Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают потребности ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено менять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию", - информируют ГУР.

При этом все без исключения больницы Балаклеи (Харьковская область) заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводится на работу, а украинские граждане остаются без медпомощи.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые важны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

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