Оккупанты вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ, - горсовет

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые важны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что соответствующую информацию сообщили мариупольцы, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.

В горсовете не исключают, что эпидемия коронавирус в РФ продолжает набирать обороты, поэтому оккупанты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.

Сообщается, что в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.