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Оккупанты вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ, - горсовет

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Мариуполь, Пятница 29 апреля 2022 20:07
Оккупанты вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ, - горсовет Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые важны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что соответствующую информацию сообщили мариупольцы, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.

В горсовете не исключают, что эпидемия коронавирус в РФ продолжает набирать обороты, поэтому оккупанты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.

Сообщается, что в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили и вывезли в Донецк экспонаты из музеев Мариуполя.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты собирают данные жителей города для возможного шантажа и вербовки.

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