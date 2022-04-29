Оккупанты вывезли из Мариуполя уцелевшие аппараты ИВЛ, - горсовет
Российские оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые важны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Отмечается, что соответствующую информацию сообщили мариупольцы, которые до сих пор находятся в заблокированном городе.
В горсовете не исключают, что эпидемия коронавирус в РФ продолжает набирать обороты, поэтому оккупанты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ.
Сообщается, что в мариупольских больницах было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили и вывезли в Донецк экспонаты из музеев Мариуполя.
Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты собирают данные жителей города для возможного шантажа и вербовки.
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