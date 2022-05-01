Окупанти виганяють хворих з лікарень та змушують лікувати лиш "своїх", - розвідка

Російські війська на тимчасово окупованих територіях України знищують медичну інфраструктуру. Вони виганяють хворих і звозять до лікарень своїх поранених, змушуючи медперсонал лікувати тільки їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Громадяни, що залишаються на окупованих територіях практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставлення ліків з підконтрольних Україні територій", - йдеться в повідомленні.

Так, з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року, а саме: апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

Крім того, в обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю.

"Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову", - розповідають в розвідці.

Разом з тим, в приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

"Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію", - інформують ГУР.

При цьому усі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу, а українські громадяни залишаються без меддопомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, які важливі при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

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