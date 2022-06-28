Оккупанты выбрали новую дату "референдума" об аннексии Донецкой области
Российские оккупационные войска назначили проведение "референдума" об аннексии Донецкой области на 11 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Он отметил, что оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения.
"Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем",- добавил Андрющенко.
Отметим, что по данным разведки, россияне также планируют "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
Так, оккупанты открывают пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области, чтобы потом фальсифицировать результаты "референдума".