Окупанти обрали нову дату "референдуму" про анексію Донецької області

Російські окупаційні війська призначили проведення "референдуму" про анексію Донецької області на 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

Він зазначив, що окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення.

"Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому", - додав Андрющенко.