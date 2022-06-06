Оккупанты вторые сутки подряд обстреливают те же города в Донецкой области

Оккупанты вторые сутки подряд бьют по Краматорску, Славянску, Авдеевке и Дружковке, накрывая города из ракет, "Градов", артиллерии и танков. В целом Россия за сутки нанесла удары по 7 населенным пунктам Донецкой области и убила и ранила мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции .

"Разрушения получили 26 гражданских объектов. На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура",- добавляют в Нацполиции.

Как сообщалось, на утро, 5 июня, оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области и нанесли 15 ударов с "Градов", "Смерчей" и "Точки-У". Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов. Под удар, как и в эти сутки, попали Краматорск, Авдеевка, Дружковка.

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