Оккупанты вторые сутки подряд обстреливают те же города в Донецкой области
Оккупанты вторые сутки подряд бьют по Краматорску, Славянску, Авдеевке и Дружковке, накрывая города из ракет, "Градов", артиллерии и танков. В целом Россия за сутки нанесла удары по 7 населенным пунктам Донецкой области и убила и ранила мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Российские войска били по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками.
"Разрушения получили 26 гражданских объектов. На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура",- добавляют в Нацполиции.
Как сообщалось, на утро, 5 июня, оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области и нанесли 15 ударов с "Градов", "Смерчей" и "Точки-У". Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов. Под удар, как и в эти сутки, попали Краматорск, Авдеевка, Дружковка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.