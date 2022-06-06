Окупанти другу добу поспіль обстрілюють ті ж самі міста у Донецькій області

Окупанти другу добу поспіль гатять по Краматорську, Слов’янську, Авдіївці та Дружківці, накриваючи міста з ракет, "Градів", артилерії та танків. Загалом Росія за добу завдала ударів по 7 населеним пунктам Донецької області та вбила та поранила мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції .

"Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство та техніку, критичну інфраструктуру",- додають в Нацполіції.

Як повідомлялося, на ранок, 5 червня, окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області та завдали 15 ударів з "Градів", "Смерчів" та "Точки-У". Руйнувань зазнали 14 цивільних об'єктів. Під удар, як і цієї доби, потрапили Краматорськ, Авдіївка, Дружківка.

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