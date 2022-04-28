Оккупанты второй раз за день обстреляла Черниговскую область: выпустили 10 минометных мин

В Черниговской области оккупанты второй раз за день совершили обстрел. В частности, взрывы зафиксировали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

"Пограничники Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ зафиксировали взрывы. Мины выпустили со стороны российского села Ломаковка", - говорят в ГПСУ.

Отмечается, что взорвалось около десятка минометных мин, которые выпустили с территории России.

Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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