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Оккупанты второй раз за день обстреляла Черниговскую область: выпустили 10 минометных мин

Обстрел Черниговской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Черниговской области оккупанты второй раз за день совершили обстрел. В частности, взрывы зафиксировали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Отмечается, что взорвалось около десятка минометных мин, которые выпустили с территории России.

"Пограничники Черниговского отряда неподалеку от одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ зафиксировали взрывы. Мины выпустили со стороны российского села Ломаковка", - говорят в ГПСУ.

Ранее мы сообщали, что войска РФ обстреляли пункт пропуска в Черниговской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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