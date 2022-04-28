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Окупанти вдруге за день обстріляла Чернігівську область: випустили 10 мінометних мін

Обстріл Чернігівської області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області окупанти вдруге раз за день здійснили обстріл. Зокрема, вибухи зафіксували прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що вибухнуло близько десятка мінометних мін, які випустили з території Росії.

"Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ зафіксували вибухи. Міни випустили з боку російського села Ломаковка", - кажуть в ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області.

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