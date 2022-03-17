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Оккупанты всю ночь обстреливали Рубежное: повреждены по меньшей мере 27 домов, есть погибший

Фото: оккупанты всю ночь обстреливали Рубежное (facebook.com/sergey.gaidai.)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 17 марта российско-оккупационные войска всю ночь обстреливали Рубежное Луганской области, повредив по меньшей мере 27 домов. Также обстрелы были в Попасной и Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждены по меньшей мере 27 домов", - написал Гайдай.

По его словам, в городе в результате российских обстрелов пылали по меньшей мере 27 домов, местами целыми улицами.

Кроме того, еще минимум пять возгораний произошли в Попасной, одно - в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ЛуганскСеверодонецкПопаснаяРубежноеВойна России против Украины