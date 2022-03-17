Окупанти всю ніч обстрілювали Рубіжне: пошкоджені щонайменше 27 будинків, є загиблий

"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків", - написав Гайдай.

За його словами, в місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Крім того, ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне - в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 години ранку українські військові збили російську ракету, уламки якої впали на багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

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