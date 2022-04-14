Оккупанты вошли в Олешки под Херсоном. Вывесили флаг России

Российские оккупационные войска вошли в город Олешки, через который проходит автодорога в Херсон. На здании местной администрации оккупанты уже вывесили флаг России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Евгения Рищука .

Рищук призвал горожан не выходить на улицу, поскольку там будут находиться российские патрули.

"У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы", - заявил он.

В то же время, по словам Рищука, он будет продолжать контролировать определенные процессы в городе, пока будет оставаться такая возможность. Коммунальные службы продолжат работать.