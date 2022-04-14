Окупанти увійшли в Олешки під Херсоном. Вивісили прапор Росії

Російські окупаційні війська увійшли до міста Олешки, через яке проходить автодорога до Херсону. На будівлі місцевої адміністрації окупанти вже вивісили прапор Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Євгена Рищука.
Рищук закликав містян не виходити на вулицю, оскільки там будуть перебувати російські патрулі.
"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці", - заявив він.
Водночас, за словами Рищука, він буде продовжувати контролювати певні процеси в місті, поки залишатиметься така можливість. Комунальні служби також продовжать працювати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти хочуть призначити в Олешках свого "мера".