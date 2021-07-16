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Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, пострадали пятеро военных

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Донбасс, Пятница 16 июля 2021 08:08
Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, пострадали пятеро военных Фото: боевики обстреливают украинские позиции (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других - удовлетворительное.

Возле Причепиловки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе Нью-Йорка дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песчаного наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, боевики один раз открывали огонь. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения

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