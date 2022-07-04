Оккупанты внушали пленным, что Украина не хочет их обменивать, - защитник Мариуполя
Российские военные пытались давить на пленных украинских воинов, которые защищали Мариуполь. В частности, они обвиняли Украину в нежелании проводить обмен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление освобожденного украинского военного в комментарии "Радио Свобода".
Украинский воин Нацгвардии Владислав рассказал, что россияне пытались морально подавить наших солдат. Они обвиняли украинскую сторону в том, что она якобы не хочет проводить обмен пленными и специально сорвала две таких попытки.
"Во время первого обмена нас погрузили в автобусы, провезли 500 метров и сказали, что Украина отказывается принимать пленных, а россияне готовы отдать нас просто так. Конечно, им никто не поверил. Второй раз попытка обмена была какой-то ночью, начали собирать списки, но почти сразу дали "отбой". Успешной была только третья попытка", - рассказал военный.
Напомним, в среду, 29 июня, Украина совершила самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны против РФ. В частности, были освобождены 95 защитников Мариуполя.
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