Оккупанты внушали пленным, что Украина не хочет их обменивать, - защитник Мариуполя

Российские военные пытались давить на пленных украинских воинов, которые защищали Мариуполь. В частности, они обвиняли Украину в нежелании проводить обмен.

Украинский воин Нацгвардии Владислав рассказал, что россияне пытались морально подавить наших солдат. Они обвиняли украинскую сторону в том, что она якобы не хочет проводить обмен пленными и специально сорвала две таких попытки.

"Во время первого обмена нас погрузили в автобусы, провезли 500 метров и сказали, что Украина отказывается принимать пленных, а россияне готовы отдать нас просто так. Конечно, им никто не поверил. Второй раз попытка обмена была какой-то ночью, начали собирать списки, но почти сразу дали "отбой". Успешной была только третья попытка", - рассказал военный.