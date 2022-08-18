Оккупанты вели наступление возле Краматорска, Бахмута и Авдеевки, но понесли потери и отошли, - Генштаб

На Волынскому и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Ястребиный и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения наступления ВСУ.

На Харьковском направлении враг совершил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасевка, Петровка, Базалеевка, Ртыщевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепель.

Совершил дистанционное минирование местности неподалеку Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Комишувахи, Вірнопілля, Адамовки и Немаленькое.

На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Роздоловки, Кодеми и Майорская.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Клиновое - Бахмут, Семигорье - Зайцево, Семигорье - Кодема и Гольмовский - Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного.

Вел наступление на направлении Лозовое - Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловскому и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкой, Железнодорожное, Гуляйпольськое, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленой Рощи, Щербаков и Новояковлевки.

Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченково, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении войска противника основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы неподалеку населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галицинове, Александровка, Мирный, Широкий, Апрельское, Киселевка, Кобзарці, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары у Белой Крыници, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.